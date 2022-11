"In Zeiten der Inflation ist Bargeld nicht wirklich König, aber man muss trotzdem die Möglichkeit haben, zu einem günstigen Zeitpunkt wieder in die Märkte einzusteigen - es ist also auch ein taktisches Spiel."von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Die Stimmung unter den Investoren war schon mal besser. Wie erleben Sie die aktuellen Finanzmarktturbulenzen und wie beruhigen Sie Ihre wohlhabenden Kunden? François Mollat du Jourdin: Nun, zum einen geht es darum, eine langfristige Perspektive einzunehmen und bei den langfristigen Anlageinstrumenten sehr selektiv vorzugehen und auf höchste Qualität zu achten.

