Die Aktie von BP hat sich in dieser Woche wieder etwas weiter an das bisherige Mehrjahreshoch gearbeitet. Im heutigen Handel könnten die Papiere des britischen Energieriesen allerdings etwas Gegenwind in Form gesunkener Ölpreise erhalten. So sind Brent und WTI am Mittwoch nach einem schwankenden Handelsverlauf deutlich unter Druck geraten.Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 91,90 US-Dollar. Das waren 1,96 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für WTI fiel um 2,42 Dollar auf 84,50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...