adesso baut SAP-Geschäft in Österreich durch zwei Akquisitionen aus



17.11.2022

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die adesso Group setzt ihre SAP-Expansion auch international fort. Das SAP-Haus adesso orange AG, eine Mehrheitsbeteiligung der adesso SE, übernimmt die beiden Wiener SAP-Beratungsunternehmen gravity consulting gmbh und VITEC Vienna Information Technology Consulting GmbH für den österreichischen Markt. Mit den beiden Zukäufen verstärkt adesso das Leistungsangebot von adesso orange Austria für Kunden speziell in der Fertigungsindustrie sowie im Versicherungswesen. Mit rund 30 Mitarbeitenden erwirtschaften die beiden profitablen Unternehmen zusammen derzeit über 6 Mio. EUR und ein EBIT von rund 1 Mio. EUR. Beide Gesellschaften sollen zeitnah auf die adesso orange Austria GmbH verschmolzen werden. Die beiden Führungskräfte der Unternehmen werden das Management von adesso orange Austria ergänzen. Mit der Übernahme positioniert sich adesso orange auch in Österreich optimal, um vom rasant wachsenden SAP-Markt im Umfeld der S/4HANA-Transformation zu partizipieren.

Bereits jetzt ist die adesso orange AG einer der führenden Experten für SAP-Systeme in Deutschland und hat sich auf SAP-Großprojekte in diversen Branchen spezialisiert. Die Zukäufe werden das branchenspezifische Know-how in der adesso Group in den adesso-Kernbranchen Fertigungsindustrie (Fokus gravity) und Versicherungen (Fokus VITEC) auf dem österreichischen Markt stärken. Die Führung der Auslandstochter adesso orange Austria GmbH werden künftig neben dem bisherigen Geschäftsführer Heinz Taferner zusätzlich die erfahrenen IT-Manager Alfred Hofmann und Johann Grafl übernehmen. gravity consulting wird seine langjährige Expertise als SAP-Implementierungspartner im SAP-Core-Bereich großer Mittelstandsunternehmen und Konzerne in der Fertigungsindustrie in die adesso orange Austria einbringen. VITEC wiederum beschäftigt SAP-Experten für das Finanz- und Rechnungswesen, Analytics, Reporting und die Regulatorik von Versicherungen und wird die Einheit adesso orange Austria um entsprechende Branchenexpertise für den Sektor Financial Services bereichern. Darüber hinaus ist geplant, dass adesso orange Austria die Synergien im Rahmen der adesso Group mit ihren europaweit über 7.500 Mitarbeitenden für das weitere Wachstum nutzen wird. Hier ist vor allem eine intensive Zusammenarbeit und Vernetzung mit der Landesgesellschaft adesso Austria geplant. Die österreichische Landesgesellschaft von adesso ist - genauso wie der deutsche Mutterkonzern adesso SE - branchenübergreifend als "Full-Service-IT-Provider" tätig. Durch die Zusammenarbeit im Konzern ergeben sich große Chancen. adesso orange Austria kann direkt auf das große Netzwerk an Kunden und Partnern in der adesso Group setzen und im Verbund als Digitalisierungspartner in Österreich mittelbar auch nach Ost- und Südosteuropa expandieren.

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 7.500 Mitarbeitenden und einem erwarteten Jahresumsatz 2022 von über 800 Millionen Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2020 nach 2016 und 2018 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

