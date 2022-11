EQS-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Immobilien

9M 2022: DEMIRE erzielt Vermietungsrekord und steigert FFO I



17.11.2022 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



9M 2022: DEMIRE erzielt Vermietungsrekord und steigert FFO I Vermietungsrekord im Neunmonatszeitraum von fast 195.000 m² erzielt

EPRA-Leerstandsquote fällt auf 9,4 Prozent - WALT steigt auf historisches Hoch von 5,0 Jahren

Ergebnis aus der Vermietung entwickelt sich mit EUR 47,7 Mio. erwartungsgemäß

Funds from Operations I (nach Steuern, vor Minderheiten) wachsen leicht auf EUR 30,8 Mio.

Prognose für das Jahr 2022 wird bestätigt Langen, den 17. November 2022.? Herausfordernder gesamtwirtschaftlicher und geopolitischer Rahmenbedingungen zum Trotz hat die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) die Widerstandsfähigkeit ihres Geschäftsmodells einmal mehr verdeutlicht. Die Gesellschaft verzeichnet mit 194.840 m² eine Rekord-Vermietungsleistung für einen Neunmonatszeitraum. In Folge sank die EPRA-Leerstandsquote auf 9,4 Prozent zum Ende des dritten Quartals 2022 (31.12.2021: 11,0 Prozent) und der WALT erreicht ein historisches Hoch von 5,0 Jahren. Durch erfolgreiche Großvermietungen wie im "LogPark" Leipzig sowie die Indexierung bestehender Mietverträge legte das Like-for-Like-Wachstum der annualisierten Vertragsmieten zum Stichtag um 4,9 Prozent auf Jahressicht zu. Mieterträge entwickeln sich erwartungsgemäß, FFO I wachsen Auch die wesentlichen Kennzahlen des Konzerns bewegen sich in den ersten neun Monaten 2022 innerhalb der Erwartungen des Vorstands bzw. teilweise sogar über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die Mieterträge der DEMIRE belaufen sich nach strategischen Portfoliobereinigungen im Vorjahr auf EUR 59,9 Mio. (9M 2021: EUR 62,3 Mio.). Das Ergebnis aus der Vermietung entwickelt sich analog dazu und liegt bei EUR 47,7 Mio. (9M 2021: EUR 51,8 Mio.). Die Funds from Operations I (nach Steuern, vor Minderheiten) wachsen im Berichtszeitraum um 1,4 Prozent bzw. auf EUR 30,8 Mio. nach EUR 30,4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der NAV je Aktie (unverwässert) sinkt nach einer Dividendenauszahlung von EUR 5,96 zum Jahresende 2021 auf EUR 5,87. Komfortables Liquiditätspolster Die durchschnittliche nominale Fremdkapitalverzinsung liegt mit 1,67?Prozent p.a. unverändert auf einem attraktiven Niveau. Der Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) beläuft sich nach der Dividendenausschüttung auf 51,2 Prozent (-20 Basispunkte zum Vorquartal), während die Liquidität zum 30.09.2022 mit EUR 95,6 Mio. komfortabel bleibt. Ingo Hartlief, CEO der DEMIRE, sagt: "Die wirtschaftliche Unsicherheit in Deutschland ist und bleibt unser Begleiter. Wir sind trotzdem robust und stabil ausgestellt. Das zeigt die hohe Vermietungsleistung, dank der sich unsere Cashflow-Erwartung weiter verbessert, eindeutig. Unsere REALize Potential-Strategie hat sich bewährt und wirkt." Prognose für 2022 bestätigt Der Vorstand beurteilt die gesamtwirtschaftliche Lage auch bis zum Jahresende und darüber hinaus als herausfordernd. Weder eine friedliche Lösung im Krieg um die Ukraine noch eine deutliche Abschwächung der Inflation werden erwartet. Die Unsicherheit an den Transaktionsmärkten für Immobilien bleibt infolgedessen hoch, nicht zuletzt aufgrund der aufwärtsgerichteten Zinsentwicklung. Dennoch bestätigt der Vorstand vor dem Hintergrund des bislang positiven Geschäftsjahres 2022 die Prognose für das Gesamtjahr: Die Mieterträge werden zwischen EUR 78,0 und 80,0 Millionen (2021: EUR 82,3 Millionen) und die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen EUR 38,5 und 40,5 Millionen (2021: EUR 39,8 Millionen) erwartet. *** Der Bericht zum dritten Quartal 2022 steht auf der Internetseite der DEMIRE unter der folgenden Adresse zum Download bereit: https://www.demire.ag/publikationen/ Ende der Pressemittelung

Einladung zur Telefonkonferenz am 17. November 2022 Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer Telefonkonferenz am 17. November 2022 um 10:00 Uhr (CET) zur Ergebnispräsentation der ersten neun Monate des Jahres 2022 ein. Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink: https://event.loopup.com/SelfRegistration/registration.aspx?booking=Xzy8PRD1P7Yl2NRXexoSFsjV28cPNymLNpsymRdYujc=&b=2389e96d-457b-46a8-bebb-fec356d5b031 Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen. Bitte nutzen Sie den Link https://www.webcast-eqs.com/demire20221117/no-audio Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g. Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf der Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt. Ausgewählte Konzernkennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(in EUR Mio.) 01.01.2022-

30.09.2022 01.01.2021-

30.09.2021 Mieterträge 59,9 62,3 Ergebnis aus der Vermietung 47,7 51,8 EBIT 41,2 42,6 Finanzergebnis -12,9 -15,2 Periodenergebnis nach Steuern 21,9 24,6 -davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens 20,2 22,7 FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) 30,8 30,4 Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,29/0,29 0,29/0,29

Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.09.2022 31.12.2021 Bilanzsumme 1.694,9 1.705,6 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.453,0 1.433,1 Zahlungsmittel 95,6 139,6 Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 3,5 0 Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender Anteilseigner) 580,4 592,4 Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) 34,2 34,7 Unverwässerter/Verwässerter NAV 619,3/619,8 629,0/629,5 NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 5,87/5,85 5,96/5,94 Netto-Finanzverbindlichkeiten 816,1 775,4 Netto-Verschuldungsgrad (Net-LTV) in % 51,2 49,7

Portfoliokennzahlen 30.09.2022 31.12.2021 Immobilien (Anzahl) 64 64 Marktwert (in EUR Mio.) 1.412,5 1.412,5 Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 83,8 78,1 Mietrendite (in %) 5,9 5,5 EPRA -Leerstandsquote (in %)* 9,4 11,0 WALT (in Jahren) 5,0 4,7

*ohne zur Veräußerung gehaltene und als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien ***** Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG DEMIRE - REALize Potential Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügt zum 30. September 2022 über einen Immobilienbestand von 64 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 1,0 Mio. m². Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,7 Milliarden. Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: + 49 6103 3724944

Email: stinauer@demire.ag

17.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com