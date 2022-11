Searchlight Resources Inc. (TSXV: SCLT; FRA: 2CC2) hat das Labor des Saskatchewan Research Council ("SRC") in Saskatoon mit metallurgischen Tests zur optimalen Gewinnung von Seltenen Erden aus einer hochgradigen 20 Kilogramm schweren Monazitprobe von Searchlight's Fanta-Projekt bei Kulyk Lake, Saskatchewan, beauftragt. Das SRC wird die Ergebnisse in Form einer Studie zur Aufbereitung von Seltenen Erden (REE) zur Verfügung stellen.Searchlight hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...