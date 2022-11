Das Impfstoffunternehmen Valneva besetzt die neu geschaffene Position des Chief Commercial Officer (CCO) mit der Branchenexpertin Dipal Patel. Zuletzt war Frau Patel Global Commercial Head des Gürtelrose-Impfstoffs (Shingrix® ) von GSK und leitete ein globales, funktionsübergreifendes Team, das den Impfstoff als globale Marke mit erheblicher weltweiter Expansion etablierte. m Laufe ihrer Karriere war sie in verschiedenen Ländern, darunter u.a. die Vereinigten Staaten, Australien, Belgien, Singapur, Thailand tätig. Valneva CEO Thomas Lingelbach:, "Die Aufnahme von Dipal in unser Team ist ein wichtiger und rechtzeitiger Schritt in der Stärkung der kommerziellen und strategischen Führung von Valneva. Während sich die Reisebranche erholt, wird Dipal ...

