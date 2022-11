DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GASPREISDECKEL - Die EU-Kommission hat den Regierungen der Mitgliedstaaten Details des geplanten Gaspreisdeckels vorgestellt. Pünktlich zum Treffen der EU-Energieminister Ende kommender Woche soll ein Gesetzentwurf folgen. Der Deckel, den die Kommission "Marktkorrektur-Mechanismus" nennt, soll allerdings nur gegen "vorübergehende" und "exzessive" Preisbewegungen schützen und Spekulation eindämmen, heißt es in dem Papier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt - als Beispiel wird der August angeführt. (SZ)

EUROPÄISCHE KAMPFJETS - Frankreich und Deutschland wollen Informanten zufolge das ins Stocken geratene gemeinsame Kampfjet-Projekt wieder in Gang bringen. Die beiden Länder und zwei der wichtigsten beteiligten Unternehmen, Airbus und Dassault Aviation, stehen kurz davor, offiziell in die entscheidende Phase des Projekts "Future Combat Air System" einzutreten, in der der Demonstrationsjet gebaut werden soll, wie die Financial Times mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Eine Einigung könnte in den kommenden Tagen erzielt werden, sagten zwei der Personen. (Financial Times)

METALL-LOHNRUNDE - In der wichtigsten Tarifrunde des Jahres naht eine Einigung. Gewerkschafter Roman Zitzelsberger würde sich damit für die IG-Metall-Spitze empfehlen. Knallt es doch noch, werden wohl noch in der Nacht heftige Streiks beschlossen. (Süddeutsche Zeitung)

FACHKRÄFTE - Um mehr Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern zu gewinnen, sollte Deutschland gezielt Studierenden den Weg an deutsche Hochschulen ebnen und ihnen danach den Sprung in den Arbeitsmarkt erleichtern, fordert das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in einer Studie, die dem Handelsblatt vorliegt. Diese seien am Ende des Studiums integriert, sprechen Deutsch und haben überdurchschnittlich oft einen Abschluss in den besonders gefragten Mint-Fächern, etwa als Ingenieure, Informatiker oder Naturwissenschaftlerinnen. Noch stellten diese "Zuwanderer übers Hochschulsystem" aber nur 3 Prozent aller Akademiker. (Handelsblatt)

INVESTITIONSPROGRAMM - Die USA haben mit ihrem Förderprogramm Inflation Reduction Act Erfolg. Firmen entscheiden sich gegen Investitionen in Europa. Siemens-Energy-Chef Christian Bruch hält eine schnelle Reaktion der Wirtschaftspolitik Europas auf das US-Förderprogramm für notwendig, um Kapazitäten im Energieinfrastrukturbereich auf dem Kontinent zu halten. "Man muss sich als Europa voll bewusst sein, dass sich in den nächsten zwölf bis 24 Monaten etwas entscheidet", sagte Bruch auf der Bilanzpressekonferenz. Wenn man nicht reagiere, würden Fertigungskapazitäten eher in den Vereinigten Staaten als in Europa aufgebaut werden: "Das ist eine absolut kritische Zeit." (Börsen-Zeitung)

FINANZPLATZ - Paris hat London als größter Börsenplatz Europas abgelöst. Die Börsenkapitalisierung der an der Euronext Paris gelisteten Unternehmen hat zu Beginn der Woche die der in London notierten Konzerne überstiegen. Zu verdanken hat die französische Hauptstadt das dem Brexit und der Luxusgüterbranche. (Börsen-Zeitung)

ECHTZEITÜBERWEISUNGEN - Die Deutsche Bundesbank rügt das mangelnde Tempo beim Thema Echtzeit-Überweisungen. Bereits 2018 haben die Euro-Zentralbanken mit Einführung der Target Instant Payment Settlements (Tips) die Erreichbarkeit fast aller Bankkonten für Echtzeit-Zahlungen sichergestellt, erinnerte der für Zahlungsverkehr zuständige Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz anlässlich des Tech-Tages bei der Euro Finance Week in Frankfurt. Bis heute würden aber nur 13 Prozent aller Euro-Überweisungen in Echtzeit ausgeführt. (Börsen-Zeitung)

FONDSANLEGER - Der Fondsabsatz in Deutschland gerät auf Quartalssicht stärker unter Druck als zu Beginn der Corona-Krise, berichtet der deutsche Fondsverband BVI. Unterm Strich flossen im dritten Jahresviertel 10 Mrd. Euro ab. (Börsen-Zeitung)

STEUER/SUNAK - Der britische Premierminister Rishi Sunak hat sich verpflichtet, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen. Damit ist er der erste Amtsinhaber in Downing Street 10 seit David Cameron, der dies tun wird. Während des G20-Gipfels auf Bali bestätigte Sunak, dass er bereit sei, seine vollständige Steuererklärung zu veröffentlichen. "Ja, natürlich", sagte er und fügte hinzu: "Ich habe kein Problem damit." (Financial Times9

3-D-DRUCK - Der anfängliche Hype um die Technologie ist vorbei. Unternehmen wie der belgische Pionier Materialise relativieren falsche Erwartungen - und arbeiten trotzdem an einer industriellen Revolution. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

