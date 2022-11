Ohne die passenden Rohstoffe, ist kaum Fortschritt, fast keine Entwicklung und vor allem kein technologischer Wandel möglich. Beispiele? Kein Problem: Ohne die nötigen Rohstoffe keine E-Mobilität. Ohne Rohstoffe keine Energiewende. Ohne Rohstoffe kein Aufschwung und keine Lösungen der Herausforderungen während und nach Krisen wie der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. Da wird schnell klar, dass sich die Rohstoffnachfrage stetig verändert. Die wirtschaftlich wichtigsten Rohstoffe, welche ein hohes Versorgungsrisiko mit sich bringen, werden dabei als kritische Rohstoffe bezeichnet. In der Europäischen Union (EU) und den USA gibt es eine lange Liste an mineralischen Rohstoffen, die als kritisch angesehen werden. Das bedeutet, dass die Versorgung mit diesen Rohstoffen nicht durch die eigene Produktion und die von befreundeten Staaten und Bündnissen geregelt ist.

Ein ungehinderter und zuverlässiger Zugang zu derzeit wichtigen Rohstoffen ist von größter Bedeutung für die ganze Welt. Daher unterhält auch die EU die eigene Liste mit kritischen Rohstoffen, die immer wieder aktualisiert wird. Nun will die Europäische Union zusätzlich ein Gesetz auf den Weg bringen, welches den Umgang mit kritischen Rohstoffen regelt. Das Gesetz soll noch im Jahr 2022 erlassen werden und unter anderem folgende Punkte umfassen:

Bewertungsraster und Monitoring für kritische Rohstoffe.

Fokussierung auf strategisch wichtige Bedarfe an Rohstoffen.

Strategische Projekte mit beschleunigten Genehmigungsverfahren.

Ziele zur Gewinnung von Rohstoffen innerhalb der EU.

Strategische Lagerung von kritischen Rohstoffen.

Der neue Umgang mit kritischen Rohstoffen wird den Markt verändern. Klar ist dabei, dass einige börsennotierte Unternehmen profitieren, wenn Rohstoffe als kritisch gelten.

Aktien rund um kritische Rohstoffe

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522): Ein kritischer Rohstoff der Zukunft könnte Vanadium sein.Das Metall wird bei der Energiewende und beim Wandel hin zur E-Mobilität dringend benötigt. Der Bedarf an Vanadium könnte also stark ansteigen - und die Nachfrage könnte die derzeitige Produktion um ein Vielfaches übersteigen. Daher könnten in den nächsten Jahren Lösungen bei der Gewinnung des Rohstoffs gefragt sein - und Vanadium Resources ist eines der Unternehmen, welche diese liefern können. Der noch recht junge australische Konzern, der 2017 gegründet wurde, hat die Rechte an dem wohl größten Vanadium-Vorkommen weltweit, welches noch nicht erschlossen wurde. Rund um dieses unterhält Vanadium Resources das Steelpoortdrift Vanadium Projekt im südafrikanischen Limpopo. Alle wichtigen Rahmenbedingungen wurden bereits geschaffen, eine Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen. Das Unternehmen will so bald wie möglich mit dem Abbau von Vanadium beginnen - und könnte dann in einer guten Position sein, wenn die Nachfrage an Vanadium steigen sollte.

Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017): Ende Oktober wurde klar, dass der kanadische Konzern nach dem Stern greift. Das Unternehmen veröffentlichte Details einer Abnahmevereinbarung mit Mercedes Benz. Der deutsche Autobauer sichert sich Lithium von Rock Tech Lithium. Ein bedeutender Schritt, der auch Analysten auf den Plan ruft. Die Montega AG bestätigte ihre Kaufempfehlung in einem aktualisierten Research-Bericht. Zeitliche Verzögerungen bei den Lithiumconvertern sieht Analyst Miguel Lago Mascato nicht also sehr beunruhigend an.

Rheinmetall (ISIN: DE0007030009): Der deutsche Automobilzulieferer und Rüstungskonzern könnte von dem neuen EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen profitieren. Die Ausgangslage ist für Rheinmetall derzeit vielversprechend, wie Analyst David Perry von JPMorgan glaubt. Anfang November veröffentlichte die US-Bank einen Research-Bericht, bei dem die Aktie von Rheinmetall empfohlen wird. Der wichtigste Grund: Die europäische Rüstungsphase könnte sich laut einer Studie in einer fünf- bis zehnjährigen Aufschwungphase befinden.

Kritische Rohstoffe beeinflussen wichtige Herausforderungen

Egal ob die Entwicklung hin zur E-Mobilität, der Klimawandel oder andere Herausforderungen unserer Zeit: Es müssen Lösungen rund um kritische Rohstoffe gefunden werden. Hierbei könnten sich einige börsennotierte Unternehmen hervortun.

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über Vanadium Resources bzw. andere interessante Nebenwerte-Aktien? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort "Vanadium Resources" bzw. "Nebenwerte". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der?Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten?bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Vanadium Resources Ltd vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.?

Aktien von Vanadium Resources Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

