Die Baloise hat im laufenden Jahr an Geschäftsvolumen verloren. Dafür sind in erster Linie die schwache Entwicklung an den Finanzmärkten und Währungseffekte verantwortlich.Basel - Die Baloise hat im laufenden Jahr an Geschäftsvolumen verloren. Dafür sind in erster Linie die schwache Entwicklung an den Finanzmärkten und Währungseffekte verantwortlich. Die Aktionärinnen und Aktionäre dürfen aber erneut auf eine hohe Dividende hoffen. Für die ersten neun Monaten veröffentlicht die Baloise vor allem Kennzahlen zum Volumen: Das Geschäftsvolumen der Gruppe ging laut...

Den vollständigen Artikel lesen ...