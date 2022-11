Am Mittwoch dämpften überraschend starke Umsätze im US-Einzelhandel die Hoffnung, dass die Fed bei den Zinserhöhungen bald schon deutlich behutsamer vorgehen könnte.New York - Die Kursrally an der New Yorker Wall Street stockt nach wie vor. Am Mittwoch dämpften Marktexperten zufolge überraschend starke Umsätze im US-Einzelhandel die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei den Zinserhöhungen bald schon deutlich behutsamer vorgehen könnte. Der Dow Jones Industrial hielt sich letztlich stabil mit minus 0,12 Prozent auf 33'553,83 Punkte. Damit bleibt der wohl...

