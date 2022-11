Siemens kann das 175. Jahr seiner Unternehmensgeschichte mit einem operativen Rekordgewinn abschließen. Auch die Dynamik im 4. Fiskalquartal blieb hoch. Nvidia überrascht beim Umsatz. Das Quartal war insgesamt schwach, aber der Umsatz fiel besser als befürchtet aus, ebenso wie die Umsatzprognose. Cisco hebt überraschend die Jahresprognose an. Der Netzwerkspezialist führt eine Restrukturierung durch und hebt die Umsatz- und Gewinnprognose an.Die neue Schwäche der Wall Street steckt auch den Aktienhandel in Asien an. Alle Benchmarks in der Region bewegen ...

