The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.11.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2022



ISIN Name

AT0000A0U3T4 OESTERR. 12/22

US404280BM08 HSBC HLDGS 17/23 FLR

CH0187218901 HOLCIM LTD. 12-22

DE000HSH4RH3 HCOB SZ VI 14/22

CH0370943539 PFBK SCHW.HYP. 17-22 650

XS1823246712 BMW FIN. NV 18/22 MTN

XS1237184533 ADECCO INTL FINL S. 15/22

XS1617859464 SWEDBANK 17/27 FLR MTN

