The following instruments on XETRA do have their first trading 17.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.11.2022Aktien1 VGG012121023 Agba Acquisition Ltd.2 US6963892046 Palisade Bio Inc.3 US81720R4065 SenesTech Inc.ETF1 IE000EKJRSZ3 Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF EUR HEDGED2 IE000JQV8511 Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) ACC3 IE000QADMYA3 Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (EUR) ACC4 IE000RO1O3N4 Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) DIST5 IE000F37PGZ3 Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (EUR) DIST