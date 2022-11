Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Es geht nicht nur bergauf. Der Deutsche Leitindex startete gestern verhalten. Im weiteren Verlauf des Tages rutschte er immer weiter ab. Zeitweise lag der DAX sogar unter der Marke von 14.200 Punkten. Am Ende ging er mit 14.234 Zählern aus dem Handel. Marktidee: Siemens Energy Siemens Energy hat gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Märkte übertroffen. Die Aktie stieg in der Folge bis auf ein Drei-Monats-Hoch. Dann setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Kurs befindet sich jetzt an einem mittelfristig wichtigen Widerstandsbereich. Aus technischer Sicht würde eine Konsolidierung nicht überraschen. Es sei denn, das Papier schafft den Sprung über eine bestimmte Marke. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1