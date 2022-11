DJ PTA-News: Montana Aerospace AG: Mit einem neu gewonnenen Auftrag von Airbus wird Montana Aerospace in Europa - die Serienproduktion seiner neuen Extrusionsanlage aufnehmen.

Reinach (pta010/17.11.2022/08:00) - PRESSEMELDUNG: Erst im September wurde Montana Aerospace mit dem renommierten "Spirit Award", dem Innovationspreis für Zulieferer, ausgezeichnet - jetzt wurde mit dem Abschluss eines weiteren neuen Vertrages mit Airbus über die Produktion von Aluminium-Strangpressprofilen die Leistungsfähigkeit des Luftfahrt-Zulieferers erneut bestätigt. Der mehrjährige Vertrag mit Europas grösstem Flugzeughersteller startet 2023.

Montana Aerospace wird Airbus mit Strukturbauteilen für Rumpf und Flügel des Airbus A320 bis A350 mit Bauteillängen von bis zu 18 Metern beliefern. Die Produkte werden in den Aluminium-Grossformatpressanlagen hergestellt. Mit diesem Auftrag von Airbus wird die "3rd Heavy Press" von Montana Aerospace - die erste ihrer Art in Europa - die Serienproduktion aufnehmen. Dadurch unterstützt Montana Aerospace nun auch seine europäischen Kunden in ihrer local4local Beschaffungsstrategie.

"Montana Aerospace hat in den letzten Jahren stark in den Ausbau von Kompetenzen und Kapazitäten investiert, vor allem in Europa und Vietnam. Mit diesem neuen Auftrag fühlen wir uns in unserer Strategie bestätigt, das Extrusionsgeschäft auch in Europa auszubauen, um unsere Kunden vor Ort zu bedienen und sie bei der Umsetzung ihrer ehrgeizigen Bauratensteigerung zu unterstützen", so Kai Arndt, Co-CEO der Montana Aerospace AG, der weiters betont: "In diesem Jahr haben alleine in Rumänien drei neue Pressen die Testphase erfolgreich durchlaufen. Neben dem Grossformatpresswerk konnten wir in kürzester Zeit eine Titanpresse und eine Produktionslinie zur Herstellung von nahtlos gefertigten Rohren aus Sonderlegierungen in Betrieb nehmen. Alle drei Anlagen werden im Jahr 2023 in Serie gehen und einen wesentlichen Teil zu unserer Umsatz- und Ergebnisentwicklung beisteuern."

Europas einzigartige Aerospace-Grossformatpresse Montana Aerospace ist ein führender Extrusionsspezialist im Bereich der hochfesten Luft- fahrtlegierungen und verfügt weltweit über sieben Strangpresswerke mit mehr als 25 Pressen, darunter auch Grossformatpresse für die Herstellung von Aluminium-Strukturbauteilen mit einer Länge von bis zu 30 Metern. Zwei dieser Spezialpressen befinden sich in Werken in den USA und 2023 wird eine weitere Grosspresse im Werk in Rumänien in Serie gehen. Die dritte "3rd Heavypress" wurde in nur 18 Monaten gebaut und in Betrieb genommen und ist die erste ihrer Art in Europa.

Investitionsprogramm mit 600 Millionen Euro Neben dem Ausbau und der Entwicklung des Strangpressgeschäfts in Europa hat Montana Aerospace in den vergangenen 48 Monaten auch stark in die Entwicklung seiner One-Stop-Shop-Strategie investiert und sein Service- und Produktportfolio im Bereich komplexer, kritischer Komponenten erweitert sowie seine Materialkompetenz im Bereich der Verbundwerkstoffe gestärkt. Montana Aerospace befindet sich derzeit in der Endphase dieses umfangreichen Investitionsprogramms mit einem Gesamtvolumen von über 600 Millionen Euro.

Neue Massstäbe in Sachen Nachhaltigkeit Zur Strategie von Montana Aerospace im Strangpressgeschäft gehört auch die Herstellung von Strangpressbolzen. In den Giessereien von Montana Aerospace werden kundenspezifische Legierungen aus mindestens 70 % recycelten Rohstoffen (Aluminiumschrott) hergestellt und 100 % der eigenen Aluminiumabfälle in den Prozess zurückgeführt. Auch der Energieverbrauch bei der Herstellung von sogenanntem Sekundäraluminium beträgt nur einen Bruchteil (ca. 5 %) dessen, was bei der Herstellung von Primäraluminium benötigt wird. Zusammen mit den Vorteilen des One-Stop-Shops zur Verkürzung der Lieferwege werden über den gesamten Produktionsprozess CO2-Emissionen eingespart.

Montana Aerospace und Airbus arbeiten bereits seit über 20 Jahren zusammen.

Ansprechpartner für die Presse: Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 7.200 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 32 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobility und Energy zum Einsatz kommen.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Aussender: Montana Aerospace AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Jürgen Beilein Tel.: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com Website: www.montana-aerospace.com

ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

