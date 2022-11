Der DAX zeigt sich am Donnerstag nach seinem Rücksetzer am Vortag erst einmal stabil und notiert rund 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent im Plus bei 14.297 Zählern. Die Vorgaben von den Übersee-Börsen sind derweil durchwachsen. In China gerieten Technologiewerte unter Druck. Die chinesische Notenbank warnte vor steigender Inflation. In den USA hingegen übertrafen am Vortag nachbörslich mit Nvidia und Cisco zwei wichtige Konzerne aus dem Technologiesektor mit ihrer jüngsten Geschäftsentwicklung ...

