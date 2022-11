DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der Netzwerkausrüster Cisco Systems hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2022/23 den Umsatz stärker als erwartet gesteigert. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde angehoben. Die Aktie legt im nachbörslichen US-Handel aktuell um 3,9 Prozent zu. Der Telekommunikations- und Netzwerkausrüster prognostiziert für das Geschäftsjahr 2022/23 nun ein Umsatzwachstum von 4,5 bis 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,51 bis 3,58 Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent im Jahresvergleich und einen bereinigten Gewinn von 3,49 bis 3,56 Dollar je Aktie prognostiziert. Für das zweite Geschäftsquartal erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 4,5 bis 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,84 bis 0,86 Dollar. Das jährliche wiederkehrende Umsatzwachstum des Unternehmens in Verbindung mit "unserem beträchtlichen Auftragsbestand, dem starken RPO und der sich entspannenden Angebotssituation verschafft uns eine hohe Visibilität und Vorhersagbarkeit und stützt unsere erhöhte Prognose für das Gesamtjahr", so CFO Scott Herren. Der Nettogewinn fiel im ersten Geschäftsquartal auf 2,67 Milliarden US-Dollar von 2,98 Milliarden vor Jahresfrist. Je Aktie lag der Gewinn bei 0,65 (Vj: 0,70) Dollar. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn bei 0,86 (0,82) Dollar und damit über den Analysten-Schätzungen von 0,84 Dollar. Der Umsatz stieg auf 13,63 (12,90) Milliarden Dollar. Analysten hatten hier mit 13,31 Milliarden Dollar gerechnet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: -8,1% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -4,1% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 225.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: -6,0 zuvor: -8,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.984,25 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.796,25 +0,5% Nikkei-225 27.930,57 -0,3% Hang-Seng-Index 17.971,60 -1,6% Kospi 2.450,03 -1,1% Schanghai-Composite 3.108,01 -0,4% S&P/ASX 200 7.135,70 +0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Steigende Corona-Infektionen bzw. neue Ausbrüche der Pandemie in China drücken die lokalen Börsen deutlich ins Minus. China meldet die höchsten Infektionsraten seit sieben Monaten. Zwar hatten die Behörden bestimmte Corona-Regeln zuletzt entschärft, doch letztlich hält die politische Führung an der harten Null-Covid-19-Politik fest. Die Börsen in China und anderswo werden vom Technologiesektor belastet. Bereits an der Wall Street zählte die technologielastige Nasdaq zu den schwächeren Börsen. Händler verweisen auf Tencent. Der chinesische Internetkonzern will Aktien des Essens-Lieferdienstes Meituan im Wert von rund 20 Milliarden Dollar an seine Aktionäre übertragen. In den vergangenen Monaten hatte sich Tencent bereits von Anteilen an den E-Commerce-Firmen JD.com und Sea getrennt. Für das dritte Quartal meldete Tencent einen Umsatzrückgang von 2 Prozent, Analysten hatten einen Rückgang um 0,8 Prozent erwartet. Der Kurs gibt 1,5 Prozent nach, Meituan sinken um 5,8 Prozent. Alibaba Health Information Technology verlieren 7,1 Prozent. In Tokio belasten Reedereiwerte. Nissan Motor verlieren 1,1 Prozent, laut Medienberichten könnte Renault einen 28-prozentigen Anteil veräußern. Der Kospi wird belastet von Elektronik- und Chemietiteln. Im Technologiesektor verlieren Samsung Electronics 1,3 Prozent, SK Hynix 5,3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.553,83 -0,1% -39,09 -7,7% S&P-500 3.958,80 -0,8% -32,93 -16,9% Nasdaq-Comp. 11.183,66 -1,5% -174,75 -28,5% Nasdaq-100 11.699,09 -1,4% -172,06 -28,3% Mo,Di,Mi Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 857 Mio 1,02 Mrd Gewinner 1.083 2.428 Verlierer 2.083 777 Unverändert 130 112

Etwas leichter - Die Schlagzeilen um den Raketeneinschlag im NATO-Staat Polen verunsicherte. Die Hoffnung auf ein moderateres Zinserhöhungstempo durch die US-Notenbank erhielt durch besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsdaten einen Dämpfer. Zudem sah die Fed-Präsidentin aus San Francisco, Mary Daly, die Zinsen weiter steigen. Die Aktie des Einzelhändlers Target brach um 13,1 Prozent ein, nachdem das Unternehmen deutlich weniger verdient als erwartet und für das laufende Quartal einen Umsatzrückgang prognostiziert hatte. Micron (-6,7%) fährt seine DRAM- und NAND-Wafer-Produktion deutlich zurück. Zur Begründung verwies Micron auf eine nachlassende Nachfrage. Amazon (-1,8%) entlässt Mitarbeiter in der Verwaltung, um Kosten zu sparen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,35 +1,3 4,34 362,3 5 Jahre 3,85 -4,9 3,90 258,7 7 Jahre 3,77 -7,6 3,84 232,8 10 Jahre 3,68 -9,0 3,77 217,3 30 Jahre 3,84 -12,4 3,96 193,8

Die Anleiherenditen bauten den Vortagesrückgang aus - hier überwogen die Spekulationen auf ein langsameres Zinserhöhungstempo in den USA. Daneben waren Anleihen als sichere Hafen gesucht mit Blick auf den Raketentreffer in Polen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10h % YTD EUR/USD 1,0388 -0,1% 1,0395 1,0406 -8,6% EUR/JPY 144,89 -0,1% 145,00 145,02 +10,7% EUR/GBP 0,8721 -0,0% 0,8724 0,8762 +3,8% GBP/USD 1,1911 -0,0% 1,1916 1,1872 -12,0% USD/JPY 139,52 +0,0% 139,50 139,38 +21,2% USD/KRW 1.339,22 +0,2% 1.336,92 1.321,73 +12,7% USD/CNY 7,1276 +0,5% 7,0889 7,0741 +12,1% USD/CNH 7,1301 +0,4% 7,1052 7,0750 +12,2% USD/HKD 7,8251 +0,0% 7,8244 7,8228 +0,4% AUD/USD 0,6732 -0,1% 0,6738 0,6775 -7,3% NZD/USD 0,6147 +0,1% 0,6144 0,6170 -10,0% Bitcoin BTC/USD 16.558,21 -0,3% 16.609,06 16.781,54 -64,2%

Der Dollar gab etwas nach, der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent. Mit der Entspannungen rund um den Raketeneinschlag in Polen verlor der Greenback etwas an Zuspruch als vermeintlich sicherer Hsafen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,73 85,59 -1,0% -0,86 +21,3% Brent/ICE 92,22 92,86 -0,7% -0,64 +25,7%

Die Ölpreise zeigten sich mit Abgaben bis 1,9 Prozent. "Die Sorgen um die Ölnachfrage belasten nach wie vor die Ölpreise", so Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management mit Verweis auf die Opec, die ihre Prognosen für das Nachfragewachstum 2022 und 2023 in ihrem Monatsbericht um 100.000 Barrel pro Tag gesenkt hat, vor allem wegen der geringeren chinesischen Nachfrage. Dass sich die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche stärker als erwartet verringerten, stützte nicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.768,03 1.773,20 -0,3% -5,17 -3,4% Silber (Spot) 21,30 21,48 -0,8% -0,18 -8,6% Platin (Spot) 1.008,10 1.010,03 -0,2% -1,93 +3,9% Kupfer-Future 3,75 3,77 -0,5% -0,02 -14,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-0,3%) zeigte sich nach den Vortagesgewinnen etwas leichter.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

NORDKOREAKRISE

Nordkorea hat erneut eine Kurzstreckenrakete abgefeuert. Das Geschoss sei am Donnerstagvormittag (Ortszeit) von der Region Wonsan in der Provinz Kangwon aus gestartet worden, erklärte der südkoreanische Generalstab.

USA - Geldpolitik

Der Fed-Gouverneur Christopher Waller kann sich angesichts der jüngsten Daten eher mit dem Gedanken an eine mögliche Verlangsamung der Zinserhöhungen anfreunden. Jedoch habe er sich noch nicht entschieden. Die jüngsten Wirtschaftsdaten sollten es der US-Notenbank erlauben, bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember zumindest eine Verlangsamung der Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen, sagte Waller.

NVIDIA

Der US-Chiphersteller hat im dritten Geschäftsquartal 2022/23 einen starken Umsatzrückgang verzeichnet, da die Nachfrage nach seinen Chips für Videospiele nach dem Pandemie-bedingten Boom nachgelassen hat. Zudem dürfte die Nachfrage nach Nivida-Produkten für das rechenintensive Mining von Kryptowährungen zurückgehen, da dies angesichts des Preisverfalls der digitalen Währungen und anderer Umwälzungen auf diesem Markt unrentabel geworden ist. Der Umsatzausblick von Nvidia für das Schlussquartal lag leicht unter den Markterwartungen. In den drei Monaten per 30. Oktober ging der Umsatz um 17 Prozent auf 5,93 Milliarden US-Dollar zurück, wobei sich die Einnahmen im Spielesegment mehr als halbiert haben.

