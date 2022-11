Der DO & CO Konzern erzielte im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 einen Umsatz von 667,16 Mio. Euro, was nicht nur einen Anstieg von 133,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt, sondern auch das mit Abstand umsatzstärkste Halbjahr der Unternehmensgeschichte, wie das Unternehmen betont. In allen drei Segmenten (Airline Catering, Event Catering und Restaurants & Hotels) wurde der Umsatz im Periodenvergleich mehr als verdoppelt. Das EBITDA wird mit 67,48 Mio. Euro ausgewiesen (Vorjahresperiode: 48,76 Mio. Euro), das EBIT mit 38,34 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 23,24 Mio. Euro). Das Konzernergebnis liegt bei 14,04 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 7,79 Mio. Euro). Das Ergebnis war laut DO & CO im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 durch die Anwendung der ...

