EQS-News: Credicore Pfandhaus GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Credicore Pfandhaus GmbH: Plangemäßer Geschäftsverlauf und pünktliche Zinszahlung für 8 % CREDICORE-Anleihe 2021/26



17.11.2022 / 09:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Credicore Pfandhaus GmbH: Plangemäßer Geschäftsverlauf und pünktliche Zinszahlung für 8 % CREDICORE-Anleihe 2021/26 öffentliches Angebot am 15.11.2022 beendet

erste Zinszahlung am 16.11.2022 erfolgt

Volumen von 7,5 Mio. EUR erfolgreich platziert

Anhaltend starke Nachfrage nach Dienstleistungen von CREDICORE

Hamburg, 17. November 2022 - Das öffentliche Angebot der Anleihe (WKN: A3MP5S / ISIN: DE000A3MP5S0) der Credicore Pfandhaus GmbH ist zum 15.11.2022 beendet. Insgesamt konnten von CREDICORE 7,5 Mio. EUR Anleihen platziert werden. Damit kann CREDICORE ihr hochskalierbares Geschäftsmodell weiterentwickeln und u. a. auch die geplante Eröffnung der Niederlassung München im Januar 2023 vorantreiben. "Auch wenn wir nicht das angestrebte Emissionsvolumen von 15 Mio. Euro erreicht haben, freuen wir uns über das große Interesse der Investoren an unserem Geschäft. Nicht zuletzt auch mit Blick auf das seit unserem Emissionsstart eingetrübte Marktumfeld für Anleiheemissionen, welches durch Zinsanstiege und starke Inflation geprägt ist." sagt Karl-Miguel Meyer, Gründer und Geschäftsführer der Credicore Pfandhaus GmbH. "Das insbesondere eine schwache Konjunkturlage, wie wir sie gerade erleben, ein zusätzlicher Treiber für unser Geschäftsmodell ist, müssen wir lernen, in Zukunft noch besser zu kommunizieren." so Meyer weiter. Credicore wurde im April 2021 in Hamburg gegründet. Das Team rund um Gründer Miguel Meyer verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Pfandgeschäft und der Bewertung unterschiedlichster Pfandgüter. Credicore richtet ihr Angebot an gut situierte Privat- und Geschäftskunden, die kurzfristig Liquidität benötigen und sich diese auf diskrete Art über einen Pfandkredit verschaffen. Als Sicherheiten für die Credicore-Pfandkredite dienen Vermögenswerte, wie z. B. Schmuck, Uhren, Kunst, PKW/Oldtimer, Baumaschinen und Boote im Hochpreissegment. Die konservative Beleihung der jeweiligen Pfandgegenstände liegt je nach Fungibilität zwischen 20 % und 50 % des Marktwertes und bietet einen komfortablen Sicherheitspuffer. "Aufgrund der soliden Auswahl unserer Kunden sowie der Pfandgüter musste bislang noch kein Pfandgut über eine Versteigerung verwertet werden. Darauf sind wir sehr stolz." sagt der geschäftsführende Gesellschafter, Karl-Miguel Meyer. Pressekontakt Credicore Pfandhaus GmbH www.credicore-investor-relations.de info@credicore.de Website: www.credicore.de Credicore Pfandhaus GmbH Schanzenstraße 65 20357 Hamburg Geschäftsführer: Karl-Miguel Meyer Amtsgericht Hamburg - HRB 168675

17.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com