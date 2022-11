Die zur Montana Tech Components von Michael Tojner gehörende Montana Aerospace hat einen weiteren Auftrag von Airbus erhalten. Montana Aerospace wird Airbus mit Strukturbauteilen für Rumpf und Flügel des Airbus A320 bis A350 mit Bauteillängen von bis zu 18 Metern beliefern. Die Produkte werden in den Aluminium-Grossformatpressanlagen hergestellt. Mit diesem Auftrag von Airbus wird die "3rd Heavy Press" von Montana Aerospace - die erste ihrer Art in Europa - die Serienproduktion aufnehmen. Der mehrjährige Vertrag startet 2023. "Montana Aerospace hat in den letzten Jahren stark in den Ausbau von Kompetenzen und Kapazitäten investiert, vor allem in Europa und Vietnam. Mit diesem neuen Auftrag fühlen wir uns in unserer Strategie bestätigt, das ...

