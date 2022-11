Güstrow (ots) -Alexander Laubner und Steve Heinecke sind die Gründer von Performance Hotel und unterstützen Hotels bei der Gewinnung von Gästen und Mitarbeitern. Durch ihre Direct-First-Strategie, mit der das Direktgeschäft zum primären Umsatztreiber wird, helfen sie Hotels dabei, unabhängig von Dritten noch erfolgreicher zu werden.Die Corona-Krise hat auf viele Branchen Einfluss genommen. So auch auf die Hotellerie. Zwar haben die meisten Hotels die schwierige Zeit mit Lockdowns und Co. irgendwie überstanden, eine Rückkehr auf das Umsatzniveau von 2019 oder gar Wachstum ist bei vielen allerdings noch nicht in Sicht. Während neue Gäste mit der Buchung zögern, sind auch zahlreiche Stammgäste in den letzten Jahren verloren gegangen. "Damit Gäste in die Hotels zurückkehren, müssen sowohl neue als auch wiederkehrende Gäste direkt angesprochen werden. Hierfür ist ein Umdenken hinsichtlich des Marketings der Hotels notwendig", raten Alexander Laubner und Steve Heinecke. Sie sind die Gründer der Agentur Performance Hotel und steigern die Performance ihrer Hotelkunden durch mehr Umsatz und bessere Mitarbeiter. Im Folgenden geben die Performance-Marketing-Experten fünf Tipps, wie Hotels ihr Marketing richtig einsetzen sollten, um mehr Buchungen und Umsatz zu generieren.1. Klare Grenzen zwischen Sales und MarketingIm Verständnis vieler Hoteliers sind Verkauf und Vermarktung nach wie vor untrennbar verbunden. Dies ist nicht grundsätzlich falsch - jedoch neigen viele Hotelbetreiber deshalb dazu, das Marketing zu vernachlässigen und seinen Wert für den gesamten Unternehmenserfolg zu verkennen. Der erste Schritt zu langfristiger Verbesserung sollte daher darin bestehen, die Aufgabenbereiche Sales und Marketing und das dafür notwendige Know-how konsequent voneinander zu trennen. Denn indem die meisten Hotels dem Marketing nicht die richtige Verantwortung übergeben, limitieren sie ihren wirtschaftlichen Erfolg.2. Marketing-Budget als InvestmentUm im Marketing erfolgreich zu sein, ist es notwendig, ausreichende Budgets zu allokieren. In der Hotellerie gibt es leider viel zu häufig ein Mindset-Problem. Denn Marketing ist keine Ausgabe, sondern ein Investment. Mit den richtigen Experten an der Seite können Hoteliers schon nach kurzer Zeit nachweislich das Zehn- bis Zwanzigfache des Investments einspielen.3. Direktvermarktung mit SystemZiel der Direktvermarktung ist es, die Zielgruppe anzusprechen und in Gäste zu verwandeln. Die kosteneffektivste Methode dafür besteht im Performance-Marketing - Marketing also, das sich auf die Kanäle konzentriert, die einen messbaren Return on Investment einbringen. Auf diese Weise sind Hoteliers in der Lage, ihre Marke so zu platzieren, dass die gewünschte Zielgruppe darauf aufmerksam wird und bucht.4. Erfolg messenEin wichtiger Aspekt des Performance-Marketings besteht in der Überprüfbarkeit des Erfolgs. Hotels sollten daher im Vorfeld des Starts ihrer Marketing-Kampagnen Erfolgskriterien definieren und Verfahren für deren Überprüfung etablieren. Dadurch wird es ihnen möglich, eine Korrelation zwischen dem erzielten Umsatz und den einzelnen Kampagnen(-Budgets) herzustellen. So lässt sich zeitnah erkennen, welche Kampagnen positive Ergebnisse erzielen, um darauf weiter aufbauen zu können.5. Skalierung und ExpansionMachen sich erste Marketing-Erfolge bemerkbar, fängt der eigentliche Spaß erst richtig an. Denn jetzt haben Hoteliers ihre Zielgruppe so gut kennengelernt, dass sie aus dem Vollen schöpfen können und genau wissen, wie sie diese in loyale Gäste verwandeln. Durch gezielte Skalierung steht einer Umsatzexplosion nun nichts mehr im Wege. Willkommen auf der Überholspur!Sie sind Hotelbetreiber und wollen im Direktgeschäft erfolgreich werden, wissen aber noch nicht wie? Wenden Sie sich an Alexander Laubner und Steve Heinecke (https://performancehotel.com/) und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!Pressekontakt:Performance Hotel GmbHVertreten durch Alexander Laubner & Steve Heineckehttps://performancehotel.comE-Mail: info@performancehotel.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Performance Hotel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161506/5372428