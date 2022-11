Die Commerzbank-Aktie hat nach den Quartalszahlen Federn lassen müssen. Trotz steigender Zinseinnahmen lagen die Erträge leicht unter den Erwartungen der Analysten. Die Prognoseanhebung für 2024 enttäuschte zudem. Die Papiere haben infolgedessen prompt über sieben Prozent an Wert verloren. Inzwischen hat sich die Lage wieder etwas beruhigt. So könnte es jetzt weitergehen.Seit Ende Februar ging es für die Commerzbank-Aktie heiß her. Nach ihrer zweijährigen Rally konsolidierte sie in Form eines symmetrischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...