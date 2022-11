IperionX Limited ("IperionX") (NASDAQ: IPX, ASX: IPX), freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Officine Panerai ("Panerai"), ein Teilunternehmen von Compagnie Financie`re Richemont SA (SWX:CFR, Marktkapitalisierung 70 Mrd. USD), ihre erste Bestellung für eine Serienfertigung von Titan-Uhrengehäusen platziert hat, die mit dem klimafreundlichen, nachhaltig hergestellten Titan von IperionX additiv gefertigt werden sollen.

Panerai hat vor kurzem seine Tests mit den IperionX-Prototypen der Uhrengehäuse aus Titan abgeschlossen und wird eine limitierte Auflage von mehreren Hundert Gehäuserohlingen produzieren. Die seriengefertigten Uhrengehäuse aus Titan werden nun additiv mit dem klimafreundlichen, nachhaltigen Titanpulver von IperionX hergestellt.

IperionX setzt seine Zusammenarbeit mit Panerai fort und wird weitere Designs für Titanuhren für die zukünftige Serienfertigung evaluieren.

Titanuhren werden wegen ihrer höheren Festigkeit, ihres geringeren Gewichts und ihrer überlegenen Korrosionsbeständigkeit bevorzugt. Titan ist mittlerweile bei vielen führenden Uhrenherstellern das Material der Wahl für deren Vorzeigemodelle. Die Nachhaltigkeit und Qualität sowie die Produktionskapazitäten, die erforderlich sind, um den hohen Ansprüchen des Marktes für Luxusuhren zu genügen, lassen sich direkt auf eine Reihe weiterer vertikaler Titanmärkte wie etwa die Automobil-, Unterhaltungselektronik- und Verteidigungsbranche übertragen.

Die globale Automobil- und Unterhaltungselektronikbranche sind führend beim Aufbau klimafreundlicher Lieferketten, die auf den größtmöglichen Einsatz von kreislauffähigen Materialien setzen. Die Marktführer in diesen Branchen haben sich zu kurzfristigen Zielen für eine klimaneutrale Gestaltung ihrer Lieferketten und für die Nutzung von vollständig recycelten Materialien in ihren Produkten verpflichtet.

Der Auftrag von Panerai ist Zeugnis der Leistungsfähigkeit der patentierten Titantechnologien von IperionX sowie der Qualität seiner klimafreundlichen, im Kreislauf geführten Titanmetallpulver. Wenngleich der Umfang des Erstauftrags nicht wesentlich ist, zeigt er doch den kommerziellen Wert einer klimaneutralen und nachhaltigen Beschaffung von Titan, das Aluminium und Edelstahl in vielen Anwendungen der Automobil- und Unterhaltungselektronikbranche und im Verteidigungswesen überlegen ist.

IperionX bietet das einzige kommerziell verfügbare kreislauffähige und klimafreundliche Titanproduktionsverfahren, das zu 100 % recyceltes Titan als Ausgangsmaterial verwendet. IperionX hat mittlerweile über 40 potenzielle Kunden, die sich für einen vertraulichen Vertriebs- und Lieferprozess entschieden haben. Potenzielle Kunden mit der höchsten Priorität haben bereits die Schritte vom Austausch technischer Daten über die Qualifizierung des Titanmetallpulvers bis hin zum Prototyping von Titanbauteilen vollzogen.

Anastasios Arima, Mitbegründer und CEO von IperionX, meint dazu:

"Das Team von IperionX freut sich außerordentlich, die ersten seriengefertigten Titan-Uhrengehäuse für Panerai mit unserem klimafreundlichen, nachhaltigen Titan herstellen zu dürfen."

"Angesichts des immer stärker werdenden Trends hin zu klimafreundlichen, langlebigen Materialien mit einem höchstmöglichen Recyclinganteil hat IperionX aus unserer Sicht einen klaren Wettbewerbsvorteil. Unsere Absicht ist es, eine nachhaltigere und kostengünstigere kreislauffähige US-Titanlieferkette aufzubauen, in der Titanschrott zur Herstellung von Titanpulvern für klimafreundliche Titanbauteile von hoher Festigkeit Verwendung findet."

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weiterführende Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

info@iperionx.com

+1 980 237 8900

http://www.iperionx.com



Die Uhrengehäuse von Panerai werden im 3D-Druck unter Einsatz des klimafreundlichen und zu 100 % recycelten Titanpulvers von IperionX gefertigt.

Über IperionX

Die Mission von IperionX besteht darin, der führende Entwickler von kohlenstoffarmem Titan für fortschrittliche Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck zu sein. Die bahnbrechenden Titan-Technologien von IperionX ermöglichen die Herstellung von kohlenstoffarmen und vollständig kreislauffähigen Titanprodukten. IperionX stellt in seinem Pilotbetrieb in Utah Titanmetallpulver aus Titanschrott her und beabsichtigt, die Produktion in einer Titan-Demonstrationsanlage in Virginia zu erweitern. IperionX hält eine 100%ige Beteiligung an einem Titanprojekt, das die größten JORC-Ressourcen-konformen Vorkommen von Titan, Seltenen Erden und zirkonreichen Mineralsanden in den USA aufweist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "antizipieren", "fortsetzen" und "vorhersehen" oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68274Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68274&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000208910Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.