Rückblick: Die NVIDIA-Aktie hatte Mitte Oktober bei 108.13 USD ein neues Jahrestief markiert. Von dort aus gingen die Notierungen in eine Erholung über und legten binnen eines Monats 57.2% an Wert zu. In der Spitze stiegen die Papiere dabei am Dienstag bis auf 169.96 USD. Am gestrigen Mittwoch wurden dann nach Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...