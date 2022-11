Als führendes Unternehmen in der chromatischen Konfokaltechnologie bringt Hypersen nun einen koaxialen 3D-Zeilen-Konfokalsensor (HPS-LCX1000) für den globalen Mess- und Inspektionsmarkt auf den Markt. Dieser Sensor bietet eine effektive und hochpräzise (0,1 µm) 3D-Inspektionslösung für Mess- und Fehlererkennungsanwendungen in den Bereichen Halbleiter, Unterhaltungselektronik, neue Energien, Metall, Automobil und Luftfahrt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005140/de/

Hypersen releases a coaxial 3D line confocal sensor HPS-LCX1000 to tackle the difficulties in measurement and inspection of semiconductor wafer/chip, LED/OLED display, electronic components, metal, automotive and aerospace parts. It solves the shadowing problem when measuring targets with holes, steep slopes, and protruding components. (Photo: Business Wire)