Der amerikanische Börsenbetreiber Cboe Global Markets Inc. (ISIN: US12503M1080, NYSE: CBOE) wird am 15. Dezember 2022 eine Dividende von 50 US-Cents je Aktie für das vierte Quartal 2022 an seine Investoren ausbezahlen (Record day ist der 30. November 2022). Im August 2022 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,48 US-Dollar) um 4 Prozent erhöht. Es war die zwölfte jährliche ...

