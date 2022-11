LONDON (dpa-AFX) - Die Marktstrategen der Investmentbank HSBC haben am Donnerstag in einem Ausblick auf 2023 ihre Präferenzen für den europäischen Aktienmarkt überarbeitet. So empfehlen Edward Stanford und Amit Shrivastava nun insbesondere den deutschen Markt, den sie mit "Overweight" (bisher "Neutral") einstufen. Großbritannien stufen sie derweil auf "Neutral" herunter.

Aus Branchensicht setzen die HSBC-Experten neu auf Technologie- und Finanzwerte . Bei ersteren rieten sie bisher zu einer Untergewichtung und hoben ihr Votum auf "Overweight" somit gleich um zwei Stufen. Ihre bislang bestehende Präferenz für die eher defensiven Branchen wie Healthcare und Telekom gaben sie auf./ag/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658806, EU0009658921, EU0009658848