ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 52/22Mittwoch, 28.12.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:6.45 Im Land der FeuerbergeKapverdische InselnFrankreich 2019"Wildes Zentralamerika: Im Vulkanland Guatemalas" entfällt7.30 Im Land der FeuerbergeIndonesienFrankreich 20198.15 Im Land der FeuerbergeIslandFrankreich 20199.00 Into the Blue - Indonesiens UnterwasserparadieseRund um die MolukkenSpanien 20209.45 Into the Blue - Indonesiens UnterwasserparadieseIm Archipel Raja AmpatSpanien 202010.30 Into the Blue - Indonesiens UnterwasserparadieseIm Nationalpark KomodoSpanien 202011.15 Into the Blue - Indonesiens UnterwasserparadieseDie Banda Sea vor FloresSpanien 202012.00 Achtung, Traumschiffe - Kreuzfahrt-Branche auf neuem KursDeutschland 2022(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)