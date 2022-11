Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen eine beeindruckende Performance an den Tag gelegt. Um über 100 Dollar ging es nach oben. Dass aktuell eine leichte Konsolidierung eingesetzt hat, ist angesichts der vorangegangenen Rally kein Beinbruch. "Wir haben eine gute Chance, in den kommenden Tagen die 1.800-Dollar-Marke zu knacken", sagt Markus Bußler. Auf den ersten Blick scheint die Welt bei den Edelmetallen in Ordnung zu sein. Doch ein Blick auf die größten Produzenten zeigt: Es fehlt noch ein wenig Schwung. Ein Anstieg über 1.800 Dollar beim Goldpreis könnte bei diesen Aktien der Trigger für einen Ausbruch sein. Mehr Hoffnung macht aktuell die zweite Reihe. Vor allem die Silberaktien sehen besser aus und haben teilweise den Ausbruch schon vollzogen. "Wir haben aktuell noch eine Zweiklassengesellschaft. Einerseits haben wir Aktien, die bereits ein sehr spannendes Chartbild ausweisen. Andererseits gibt es Papiere, die einen Ausbruch noch nicht bestätigt haben", sagt Markus Bußler. Das Ganze zeige, dass die Bewegung bei den Edelmetallen noch auf wackeligen Füßen stehe. Mut macht allerdings die Bewegung bei den südafrikanischen Produzenten. Gemeinhin sagt man diesen eine vorauslaufende Funktion nach. Die bekannten Namen wie Gold Fields, AngloGold Ashanti oder auch Harmony arbeiten sich nach oben und auch in Australien sehen Aktien wie Northern Star danach aus, als sollte die langgezogene Korrektur ihrem Ende entgegengehen. "Wir benötigen noch etwas Rückenwind von Gold und Silber, um dieser Gruppe an Aktien eine Signalwirkung zuschreiben zu können", sagt Markus Bußler. Deshalb sei es wichtig, dass der kurzfristige Aufwärtsdruck bei den Edelmetallen aufrecht erhalten bleibt. Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldtelegramm.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1