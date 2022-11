NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Da der Rohstoffkostendruck nachlasse, sollte der Farben- und Lackehersteller im dritten Quartal das Tief bei den Gewinnmargen gesehen haben, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2023 dürften die Margen dann steigen und Akzo diesbezüglich die aktuellen Markterwartungen übertreffen./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / 13:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2022 / 05:26 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013267909

