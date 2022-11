Dem Schweizer Arbeitsmarkt geht es weiterhin sehr gut. Im dritten Quartal nahm die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,8 Prozent zu.Neuenburg - Dem Schweizer Arbeitsmarkt geht es weiterhin sehr gut. Im dritten Quartal nahm die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,8 Prozent zu. Somit waren 5,15 Millionen Menschen in der Schweiz arbeitstätig. Ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) stieg die Gesamtbeschäftigung gar um 1,2 Prozent an, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...