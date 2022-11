Hatte es Ende letzter Woche noch so ausgesehen, als könnte Robinhood einer der Gewinner der Krise rund um FTX sein, belasten die Nachbeben nun auch die Aktie des Neo-Brokers. Zum einen sorgen Liquiditätsprobleme mehrerer Krypto-Börsen für Unsicherheit, zum anderen gibt eine geleakte FTX-Bilanz Rätsel auf. In einem Twitter-Thread hatte Robinhood-CEO Vlad Tenev vergangene Woche noch bekanntgegeben, dass der Neo-Broker die höchsten Krypto-Zuflüsse in der Unternehmensgeschichte verzeichne (DER AKTIONÄR ...

