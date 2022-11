NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Zwar hätten Auftragseingang, Umsatz sowie der Ausblick für das neue Geschäftsjahr positiv überrascht, doch sei die Gewinnmarge auf Konzernebene überraschend niedrig, schrieb Analyst Nicholas Green am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Fragen werfe zudem der Rückgang der Aufträge im Bereich Mobility auf./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 09:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2022 / 09:20 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

SIEMENS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de