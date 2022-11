Warren Buffett ist ein extrem erfolgreicher Investor. Aber auch ein ziemlich langweiliger. Vermutlich ist in seinem Fall sogar das eine die Voraussetzung für das andere. Denn der Stil des Orakels von Omaha ist nun mal vom Kaufen und langfristigen Halten von Aktien geprägt, die oft in der "Old Economy" zu Hause sind. Will heißen: stabile Geschäftsmodelle, Wettbewerbsvorteile, solide Profitabilität. Doch dann gibt es auch die Momente, wo Warren Buffett alle überrascht. Zumindest auf den ersten Blick. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...