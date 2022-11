SAN FRANCISCO / USA (IT-Times) - Der chinesische Elektrofahrzeug-Hersteller BYD Company hat weitere emissionsfreie Busse in den USA im Bundesstaat Kalifornien ausgeliefert. Der chinesische Technologiekonzern BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296) teilte am 15. November 2022 mit, in den USA weitere rein elektrisch...

Den vollständigen Artikel lesen ...