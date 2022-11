Unterföhring (ots) -Härter als der Frauenknast? Schauspielerin Katy Karrenbauer zieht am Freitag, 18. November, um 20:15 Uhr live in SAT.1 in das Haus von "Promi Big Brother" ein und begibt sich dort unter 24-stündige Kamerabeobachtung - völlig abgeschottet von der Außenwelt. In ihrer Rolle als Insassin Walter in der Serie "Hinter Gittern - Der Frauenknast" wurde Katy Karrenbauer Anfang der 2000er Jahre zum Kult.Neben der Schauspielerin beruft Big Brother zwei weitere prominente Bewohner in seine Jubiläumsstaffel: Versicherungsdetektiv Patrick Hufen und Duft-Influencer Jeremy Fragrance. Damit hat der große Bruder alle Prominenten enthüllt, die ab morgen für zweieinhalb Wochen in sein Haus einziehen. Einen Tag vor Start der Show gewährt der große Bruder außerdem den ersten Einblick in seine Welt und zeigt die "Garage" und den "Dachboden".Die Welt von "Promi Big Brother" 2022: Garage und DachbodenZur Jubiläumsstaffel sorgt Big Brother für ordentlich Verwirrung. Denn wer glaubt, schon ganz unten angekommen zu sein, kann noch tiefer stürzen ...GarageIn der Garage gibt es Isomatten und Schlafsäcke, auch ein verstaubtes Auto, das sich die Prominenten zunutze machen können, ist dort geparkt. Um im Wassertrog zu duschen, braucht man die Hilfe einer zweiten Person, die am Pumpenrad dreht, bis Wasser fließt. Versorgt werden die Bewohner:innen zunächst mit Brot, Trockenobst, Nüssen oder Gemüse. Später können sie einkaufen gehen und ihren Speiseplan selbst gestalten.DachbodenAuf dem Dachboden will man nicht leben. Geschlafen wird auf Isomatten, es gibt kratzige Wolldecken, hier und da liegt eine alte Klappliege oder ein ausrangiertes Polster herum. Beheizt ist der Dachboden natürlich nicht - im Gegenteil. Es könnte hier und da auch etwas zugig sein. Für die Nahrungsmittelversorgung stehen noch ein paar alte Konservendosen und Einmachgläser herum, aus denen sich die Bewohner:innen ein nicht allzu üppiges Mahl zubereiten können.Diese Prominenten ziehen auf den Dachboden und in die GarageKaty Karrenbauer (59), Schauspielerin: "Ich habe Alphatier-Potential, weil ich seit Jahren mein Leben alleine meistern muss."Katy Karrenbauer startet 1994 ihre TV-Karriere mit einer Hauptrolle in der RTL-Serie "Notaufnahme". 1997 kommt dann mit "Hinter Gittern - Der Frauenknast" (RTL) und der Rolle der Insassin Christine Walter der große Durchbruch. Für den großen Bruder ist Katy Karrenbauer keine Unbekannte: 2009 gehörte sie zu den prominenten Gästen der neunten "Big Brother"-Staffel. Jetzt wagt sie das Abenteuer erneut - und prophezeit, was ihr am meisten fehlen wird: "Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, verbringe viel Zeit draußen. Das fehlt mir jetzt schon." Gegenüber ihren prominenten Mitbewohner:innen sieht sich Katy Karrenbauer durch ihre Lebenserfahrung eher in der Führungsrolle: "Ich habe natürlich Alphatier-Potential, weil ich seit jeher mein Leben alleine meistern muss und alleine wuppe."Jeremy Fragrance (33), Duft-Influencer: "Ich möchte mich nur mit Nummer-Eins-Dingen identifizieren."Influencer und Unternehmer Jeremy Fragrance wurde in Oldenburg geboren und wuchs dort in einer sozial schwachen Gegend auf. Der 33-Jährige mit polnischen Wurzeln startet seine Karriere als Mitglied der Castingband Part Six und war später Teil der Boyband Golden Circle. Bei einer Reise in die USA wird das Interesse des gläubigen Katholiken an Parfüm und Düften geweckt. Er startete daraufhin seinen ersten YouTube-Kanal, der in kürzester Zeit zu einem Riesenerfolg wird. Mittlerweile hat Jeremy Fragrance sein eigenes Parfüm-Label "Fragrance One" und gewann 2018 den FiFi-Award für den besten Parfüm-Vlog. 1,88 Millionen YouTube-Abonnent:innen, 5,5 Millionen TikTok- und mehr als 600k Instagram-Follower folgen aktuell Singlemann Jeremy Fragance. Seine Entscheidung, bei "Promi Big Brother" mitzumachen, hat einen ganz simplen Grund: "Ich liebe Nummer-Eins-Dinge. 'Promi Big Brother' ist die Nummer Eins in seiner Disziplin. Ich bin auch in meiner Disziplin die Nummer Eins und daher möchte ich mich auch nur mit Nummer-Eins-Dingen identifizieren."Patrick Hufen (52), Versicherungsdetektiv: "Ich bin schon eher der Macher."Der Duisburger Patrick Hufen (52) ist dem Fernsehpublikum durch das TV-Format "Die Versicherungsdetektive - Der Wahrheit auf der Spur" (RTL) bekannt. Neben der TV-Dokusoap steht der Duisburger auch für andere Projekte vor der Kamera: 2013 gewinnt er "Das perfekte Promi Dinner" (VOX), ist 2021 mit seinem Sohn Luis bei "Comeback oder weg?" (RTL) zu sehen und spielt 2022 in einem Musikvideo von Schlagerstar Claudia Jung mit. Die Teilnahme bei "Promi Big Brother" ist für Patrick Hufen die erste Erfahrung in einem Reality-TV-Format - und er hat große Ambitionen auf den Sieg: "Verlieren ist einfach doof. Der Zweite ist der erste Verlierer. Zweiter oder Dritter ist auch immer etwas traurig, weil man dann haarscharf am Sieg vorbeigeschrammt ist." Im Haus möchte der 52-Jährige mit seinen Macherqualitäten punkten: "Ich bin niemand, der sich in den Vordergrund stellt, aber ich bin schon eher der Macher. Das finde ich auch wichtig, denn oft gibt es keinen zweiten Macher und dann passiert halt nichts"Außerdem sind bei "Promi Big Brother" dabei:- Micaela Schäfer, Reality-Star- Menderes, "DSDS"-Legende- Doreen Steinert, "Popstars"-Gewinnerin- Jörg Knör, Kult-Imitator- Jay Khan, Sänger- Tanja Tischewitsch, Reality-Sternchen und Schauspielerin- Sam Dylan, Reality-Star- Jennifer Iglesias, Reality-Sternchen- Rainer Gottwald, Box-Manager- Diana Schell, Homeshopping-Moderatorin- Jörg Dahlmann, Fußball-Kommentator- Walentina Doronina, InfluencerinProduziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.Die kompletten Interviews zur redaktionellen Berichterstattung, Fotomaterial zu allen Bewohner:innen sowie Fotos aus dem Haus finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" - Freitag, 18. "Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" - Freitag, 18. November bis Mittwoch, 7. Dezember 2022, täglich live in SAT.1 und auf Joyn