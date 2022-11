Am 15. November gab die Cicor Gruppe die Übernahme von 100% der Phoenix Mecano Digital Electronik GmbH (PMDE), Thüringen, Deutschland und Phoenix Mecano Digital Tunisie S.a.r.l (PMDT) in Borj Cedria, Tunesien bekannt. Die beiden Unternehmen beschäftigen in Deutschland ca. 150 Mitarbeiter in der Produktion von elektronischen Baugruppen für medizinische und industrielle Kunden und ca. 90 Mitarbeiter in der Produktion/Montage von elektronischen Geräten, Kabelkarten und Gehäusen in Tunesien. Zusammen werden sie im Jahr 2022 einen Umsatz von über CHF 30 Mio. und eine mit Cicor vergleichbare EBITDA-Marge erwirtschaften und voraussichtlich 2023 ganzjährig in der EMS Division der Gruppe konsolidiert werden. Der Kauf wird mit den verbleibenden Barmitteln aus der diesjährigen Ausgabe der Pflichtwandelanleihe finanziert. Synergien werden erwartet durch den Zugang zu PMDE's Kunden in der medizinischen Industrie in Europa, durch das Wachstum des europäischen Marktanteils von Cicor und durch die verbesserte Größe, während PMDT Cicor wettbewerbsfähige Kostenstrukturen und die Verfügbarkeit von Personal in Tunesien bietet. Beide werden von Cicors umfangreichem Know-how in den Bereichen Entwicklung/Herstellung und Suppy Chain sowie von ihrer globalen Präsenz und ihrem Größenvorteil bei der Materialbeschaffung profitieren. AlsterResearch bestätigt KAUFEN mit Kursziel CHF 70.00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Cicor%20Technologies%20Ltd





