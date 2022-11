In dieser Zeit voller Leidenschaft für den Sport zeigten Menschen in aller Welt große Begeisterung über dieser Bewegung. VOOPOO, eine Vaping-Gigantenmarke, die den Anspruch hat, kundenorientiert zu sein und einen gesunden Lebensstil und Innovation befürwortet, initiiert offiziell die Aktivität namens VOOPOO Infinity Go Go Go auf ihrer offiziellen Website, um den Sportgeist der Vaper zu entzünden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221116005026/de/

(Photo: Business Wire)

VOOPOO hat seinem Flaggschiff-Produkt mit der Vorstellung der ARGUS Series Limited Edition, ARGUS MT, ARGUS XT, ARGUS GT II, ARGUS POD und ARGUS PRO, bereits einen besonderen Look verliehen. Die Kampagne VOOPOO Infinity Go Go Go, die parallel initiiert wurde, hat seit dem Start die Aufmerksamkeit vieler Fans und Vaper geweckt.

Stellen Sie Ihr eigenes Kunstwerk her, unterstützen Sie Ihr Lieblingsteam und gewinnen Sie einen Preis von 5.000 Dollar!

Am 23. November wird VOOPOO auf seiner Website offiziell die zweite Phase von VOOPOO Infinity Go Go Go starten.

Wir waren überrascht, als wir auf der publizierten Aktionsseite feststellten, dass VOOPOO einen großen Gewinn vorhält, und zwar einen Hauptpreis in Höhe von 5.000 $. Den offiziellen Informationen zufolge handelt es sich um einen Do-it-Yourself-Contest, bei dem es möglicherweise darum gehen könnte, seine Lieblingsprodukte selbst herzustellen. Besuchen Sie die Aktivitätsseite VOOPOO Infinity Go Go Go und freuen Sie sich auf die Bekanntgabe der entsprechenden Informationen zu dieser Aktivität. Wer wird den Hauptpreis von 5.000 gewinnen?

VOOPOO bindet in diese Aktion sportliche Leidenschaften wie "Innovation", "Ausdauer" und "Fusion" ein, die den eigenen Markenwerten von VOOPOO entsprechen, und sendet seinen Nutzern, Fans und sogar der Industrie die Botschaft, dass ein gesunder Lebensstil die Grundlage der eigenen Entwicklung ist und unendliche Innovation die Zukunft verändert. Nähere Informationen zu den Wettbewerbsregeln und Preisbestimmungen finden Sie ab dem 23. November auf der Aktionsseite VOOPOO Infinity Go Go Go.

Über VOOPOO

VOOPOO wurde 2017 gegründet und ist durch DRAG-Produkte, die in kurzer Zeit weltweit Anerkennung gefunden haben, schnell gewachsen. Als High-Tech-Unternehmen mit Forschung und Entwicklung, Design, Fertigung und Branding verfügt VOOPOO über vier Hauptproduktserien ARGUS, DRAG, VINCI und V. Derzeit ist VOOPOO in mehr als 70 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien vertreten.

Website: https://www.voopoo.com/

Instagram: https://www.instagram.com/voopootech_official/

Facebook: https://www.facebook.com/voopooglobal

YouTube: https://www.youtube.com/c/VOOPOO

Tiktok: https://www.tiktok.com/@voopoofans

Shop:https://shop.voopoo.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221116005026/de/

Contacts:

Nical Zhang

PR Manager

Nical.zhang@voopootech.com