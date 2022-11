Berlin (www.fondscheck.de) - Zahlreiche unserer Kunden sind - oftmals bereits seit vielen Jahren - im Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN LU0114760746/ WKN 941034) investiert, so die Experten der F&V Fondscenter AG.Der Fonds sei ein "Klassiker" unter den weltweit anlegenden Aktienfonds, habe aber in den letzten Jahren überwiegend enttäuschende Ergebnisse erzielt. Die Experten der F&V Fondscenter AG hätten den Fonds daher auch seit geraumer Zeit nicht mehr für Neuanlagen empfohlen. Da die Experten der F&V Fondscenter AG aber grundsätzlich eine Streuung der Anlagen über mehrere Fonds und Anlagestile befürworten würden und weil der Fonds in den meisten Kundendepots steuerlich geschützter Altbestand sei (und der Fonds auch in früheren Zeiten neben Phasen mit überdurchschnittlichen Ergebnissen auch immer solche mit unterdurchschnittlichen Ergebnissen aufgewiesen habe), hätten die Experten bisher auch nicht zum Ausstieg geraten. ...

