Eine klare Definition von Nachhaltigkeit gibt es nicht, passende Kriterien bauen sich langsam auf. Im Frankfurter Kreis diskutieren Fondsexperten mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald, wie man einen Index für Nachhaltigkeit entwickeln kann, ob ein schwarz-weiß-denken hier Sinn macht und welche Funktion die Finanzindustrie in Sachen Nachhaltigkeit hat. Unsere Gäste: Roland Kölsch, Geschäftsführer, der QNG, die u.a. das FNG-Siegel verantwortet Jan C. Sobotta, CIIA, CEFA Mitglied der Direktion // Swisscanto Asset Managment International S.A. Michael Ruppenthal, CIIA, CEFA Head of Business Development Germany & Austria // LFDE - La Financière de l'Echiquier Sven Wiede, Vertriesdirektor // TBF Global Asset Management GmbH Dirk Fischer, Geschäftsführer // Patriarch Multi-Manager GmbH nachhaltigleit fonds geldanlage investment

Mein Geld TV

