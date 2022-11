Nachhaltige Fondsgesellschaften sind glaubwürdiger in nachhaltigen Investitionen. Im Frankfurter Kreis diskutieren Fondsexperten mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald, wie die einzelnen Gesellschaften sich selber in Sachen Nachhaltigkeit aufstellen, warum man auch nicht nachhaltig engagierte Kunden mitnehmen muss und welchen Prüfungen sich Fondsgesellschaften selber stellen. Unsere Gäste: Roland Kölsch, Geschäftsführer, der QNG, die u.a. das FNG-Siegel verantwortet Jan C. Sobotta, CIIA, CEFA Mitglied der Direktion // Swisscanto Asset Managment International S.A. Michael Ruppenthal, CIIA, CEFA Head of Business Development Germany & Austria // LFDE - La Financière de l'Echiquier Sven Wiede, Vertriesdirektor // TBF Global Asset Management GmbH Dirk Fischer, Geschäftsführer // Patriarch Multi-Manager GmbH nachhaltigleit fonds geldanlage Investment

