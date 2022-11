Vaduz (ots) -Das Amt für Gesundheit und die Stabsstelle für Sport führten zusammen mit den Vertretern der jeweiligen Kommissionen der Gemeinden am Mittwoch, 16. November die dritte Sport- und Gesundheitskonferenz im Technopark Vaduz durch.Carmen Eggenberger, Verantwortliche für Gesundheitsförderung und Prävention beim Amt für Gesundheit, sowie Jürgen Tömördy, Leiter der Stabsstelle für Sport, begrüssten die über 30 Teilnehmenden aus den Gemeinden und geladenen Gäste. Mit den überbrachten Grussworten von Dominique Hasler wurde die Konferenz eröffnet.In diesem Jahr stand die Konferenz unter dem Titel "Sport - mehr als eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung". Für das gemeinsame Sportverständnis präsentierte Christian Frommelt - Leiter des Liechtenstein Instituts - spannende Einblicke aus dem aktuellen Sportmonitoring Liechtenstein. Anschliessend konnten Projekte aus den Gemeinden, Angebote eines Bewegungscoach, die Ausbildung zum Sportkoordinator und die Fahrradnutzung in Liechtenstein mit verschiedenen Referenten und Fachpersonen in Kleingruppen vertieft werden.Die seit 2019 durchgeführte Konferenz bietet eine ideale Plattform das Thema Sport und Bewegung über die Gemeindegrenzen hinweg voranzutreiben und den Austausch zwischen Gemeinden, Land und Privaten zu pflegen.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 236 63 31Amt für GesundheitCarmen EggenbergerT +423 236 73 32Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100898780