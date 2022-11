Das Kreditvolumen (Kundenkredite) von Multitude belief sich zum Ende des dritten Quartals 22 auf EUR 485 Mio., ein deutlicher Anstieg um 9,2 % gegenüber dem vierten Quartal 21. Alle drei Segmente (ferratum, SweepBank und CapitalBox) trugen zu dem komfortablen Kreditwachstum bei. Das EBIT stieg im 3. Quartal überproportional um 17,6 % auf EUR 8,8 Mio., angetrieben durch eine starke Performance des Segments ferratum. Dementsprechend stieg die Marge der Gruppe von 14% in Q3 21 auf nunmehr 15,8% in Q3 22. Multitude ist daher auf dem besten Weg, das vom Management bestätigte EBIT-Ziel von EUR 30 Mio. für das Geschäftsjahr 22 zu erreichen. Das Management hält auch das EBIT-Ziel von EUR 45 Mio. im Jahr 2023E für realistisch und erreichbar. Alles läuft also im Rahmen der Erwartungen, weshalb AlsterResearchs Analysten ihre Ansicht über den Investment Case von Multitude bestätigen. Folglich bleibt das Rating KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE





