Berlin (ots) -Heizung runter, weniger Restaurantbesuche, kürzer duschen etc. - die Liste der Spartipps für diesen Winter ist lang und bedeutet vor allem eins: Verzicht. Viele Menschen schränken sich angesichts hoher Spritpreise auch bei ihren Reiseplänen immer weiter ein. Dabei gibt es einen einfachen Lifehack, um für richtig wenig Geld von A nach B zu kommen.Überführungsfahrt übernehmen - und für nur einen Euro von Stadt zu Stadt fahrenJede Autovermietung lässt jeden Tag viele Fahrzeuge quer durchs Land fahren, damit die Autos zum richtigen Zeitpunkt dort stehen, wo sie gebraucht werden. Diese Überführungsfahrten von Stadt zu Stadt werden meist von professionellen Fahrdiensten übernommen. Das Problem: Die Zahl der Fahrer ist knapp, die Kosten für die Überführungen steigen immer weiter!Das Berliner Startup Movacar hatte da eine einfache, aber geniale Idee: Die Überführungsfahrten der Autovermieter werden als Einweg-Mietwagen an Privatreisende vermittelt - und das zum unglaublich anmutenden Preis von nur 1 Euro pro Fahrt!Seitdem das Angebot auf der Website www.movacar.de und über die Movacar App buchbar ist, haben sich bereits Tausende Reisende entschieden, die Vorteile der 1 Euro Mietwagen zu nutzen:- hochwertige Fahrzeuge renommierter Vermieter- großzügige Freikilometer für die Überführungsstrecke- Beteiligung oder sogar komplette Übernahme der Spritkosten- einfache Buchung per App oder online- Top bewerteter Service bei MovacarGroße Vielfalt an Fahrzeugen und StreckenMovacar bietet verschiedene Fahrzeuggattungen für Einwegfahrten an. Zur Verfügung stehen PKWs (z. B. von Europcar oder Enterprise), aber auch Transporter und sogar Camper Vans lassen sich bequem anmieten. Ob für einen Städtetrip, einen Umzug oder eine Urlaubsreise - wer für eine Strecke eine Überführungsfahrt mit Movcar bucht, spart bares Geld. Denn der Mietpreis von 1 Euro ist immer gleich, egal ob man einen BMW von Berlin nach Frankfurt, oder einen Camper Van von Köln nach Valencia fährt. Für die jeweilige zweite Strecke lassen sich die Angebote der Bahn, Fernbusse oder Mitfahrgelegenheiten nutzen - oder aber mit ein bisschen Glück sogar eine weitere 1 Euro Fahrt von Movacar.Um möglichst schnell zu erfahren, in welchen Städten und für welche Strecken die Fahrzeuge zur Verfügung stehen, empfiehlt Movacar, sich in der App kostenlos zu registrieren und einen Streckenalarm anzulegen. Dann wird man sofort informiert, wenn es passende Angebote für die eigenen Reisepläne gibt.Überführungsfahrten - gut fürs Klima?Angesichts der Klimakatastrophe wollen immer mehr Menschen ihren CO2 Ausstoß verringern. Kann das Übernehmen einer Überführungsfahrt dabei helfen?Fakt ist: Wer eine Überführungsfahrt übernimmt, stößt dabei Klimagase aus. Aber: Die Fahrt hätte als Transferfahrt sowieso stattgefunden. Das Fahrzeug wäre dann nutzlos als "Leerfahrt" bewegt worden. Als Movacar-Fahrt hingegen wird das Auto für eine echte Reise genutzt und spart das zusätzliche CO2 ein, das die Reisenden mit einem anderen Verkehrsmittel ausgestoßen hätten.Eine gute Nachricht für die Umwelt ist außerdem, dass demnächst auch Elektro-PKWs bei Movacar angeboten werden. Damit verbessert sich die Klimabilanz der 1 Euro Mietwagen weiter.Alle Infos auf: www.movacar.de