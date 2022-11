DJ MÄRKTE EUROPA/DAX gibt Gewinne ab - Siemens mit Kurssprung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagmittag knapp behauptet. Das Plus aus dem frühen Handel wurde bereits schnell wieder dazu genutzt, Gewinne mitzunehmen. Der DAX notiert kaum verändert bei 14.229 Punkten, lag aber auch schon über 1 Prozent im Plus. Etwas Rückenwind kommt von stark ausgefallenen Geschäftszahlen des DAX-Schwergewichts Siemens. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 3.870 Punkte nach unten. Der Euro kann sich weiter oberhalb der Marke von 1,03 Dollar behaupten, die Anleihen notieren kaum verändert.

Übergeordnet ist die jüngste Rally an den Börsen ins Stocken geraten. "Die Luft am Aktienmarkt ist erst mal raus", kommentiert QC Partners. Für die Mehrheit laute das Motto: "Abwarten, wohin die Reise geht." Nach dem imposanten Kursanstieg um mehr als 20 Prozent im DAX sei eine Konsolidierung normal und auch gesund.

Verfall könnte für Bewegung sorgen

Im Blick steht der kleine Verfalltermin am Freitag. Er könnte nach Einschätzung aus dem Handel für Bewegung sorgen. Der Basispreis 14.100 mit über 40.000 offenen Kontrakten wird im Vorfeld als mögliche Anlaufmarke gesehen.

Impulse könnten am Nachmittag vom Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia ausgehen. Daneben werden in den USA Zahlen zu den Baubeginnen veröffentlicht sowie die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Die EU-Verbraucherpreise für Oktober in der Zweitlesung sorgten für keinen Impuls.

Siemens mit Kurssprung

Die Siemens-Aktie macht einen Satz um 7,1 Prozent nach oben. Sowohl der Auftragseingang als auch der Umsatz und die Margen im beendeten Geschäftsjahr 2021/22 haben die Prognosen deutlich übertroffen. Und auch der Ausblick ist gut, wie ein Börsianer sagt. Siemens rechnet für das neue Geschäftsjahr mit einem Gewinn je Aktie von 8,70 bis 9,20 Euro bei einer Markterwartung von 8,72 Euro. Die Analysten von RBC lesen aus dem Ausblick dazu noch Spielraum nach oben heraus.

Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines will im kommenden Jahr aus eigener Kraft in allen Geschäftsbereichen wachsen. Das höchste Umsatzplus soll dabei das zivile Seriengeschäft beitragen. Positiv wird an der Börse auch hier der Ausblick gewertet, die Aktie legt um 4,5 Prozent zu.

Thyssenkrupp geben um 1,4 Prozent nach. "Die operative Entwicklung enttäuscht", meint ein Händler zu den Zahlen des Stahlkonzerns. "Und der Ausblick auf ein bereinigtes EBIT im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich reißt bei einer Erwartung von 880 Millionen auch niemanden vom Hocker". Der freie Cashflow liege zwar über den Erwartungen, "allerdings ist auch von den angekündigten Investitionen für die Umstellung auf Grünen Wasserstoff noch nicht viel zu sehen", kommentiert er.

Bouygues sehr schwach - Burberry kaum bewegt

Die Geschäftszahlen von Bouygues sind zwar besser als erwartet ausgefallen, allerdings kommt der Ausblick hier nicht gut an. Für das Papier des Mischkonzerns geht es an der Pariser Börse um 5,6 Prozent nach unten.

Die Halbjahreszahlen von Burberry (+1,6%) sind nach Einschätzung von Bernstein etwas besser als erwartet ausgefallen. Das flächenbereinigte Wachstum stieg um 5 Prozent, während die Konsenserwartung bei 4 Prozent lag.

Atos liegen 1,6 Prozent fester im Markt. Stützend wirkt die Nachricht, dass das französische IT-Unternehmen exklusive Verhandlungen über den Verkauf von Atos Italia mit der italienischen Lutech aufgenommen hat. Bryan Garnier rechnet mit einem günstigen Verkaufspreis.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.869,57 -0,3% -13,21 -10,0% Stoxx-50 3.660,90 -0,3% -11,91 -4,1% DAX 14.229,17 -0,0% -4,86 -10,4% MDAX 25.487,22 -0,5% -123,71 -27,4% TecDAX 3.080,80 +0,0% 0,38 -21,4% SDAX 12.228,14 -0,2% -20,06 -25,5% FTSE 7.313,28 -0,5% -37,91 -0,5% CAC 6.560,80 -0,7% -46,42 -8,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 1,98 -0,01 +2,16 US-Zehnjahresrendite 3,73 +0,04 +2,22 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:40 Mi, 17:11 % YTD EUR/USD 1,0340 -0,5% 1,0387 1,0406 -9,1% EUR/JPY 144,65 -0,2% 144,84 144,94 +10,5% EUR/CHF 0,9811 -0,1% 0,9814 1,0611 -5,4% EUR/GBP 0,8739 +0,2% 0,8712 0,8753 +4,0% USD/JPY 139,92 +0,3% 139,40 139,31 +21,6% GBP/USD 1,1831 -0,7% 1,1923 1,1888 -12,6% USD/CNH (Offshore) 7,1627 +0,8% 7,1236 7,0956 +12,7% Bitcoin BTC/USD 16.583,09 -0,2% 16.576,75 16.441,70 -64,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,14 85,59 -1,7% -1,45 +20,5% Brent/ICE 91,54 92,86 -1,4% -1,32 +24,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 110,56 113,90 -2,9% -3,35 +63,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.764,68 1.773,20 -0,5% -8,52 -3,5% Silber (Spot) 21,08 21,48 -1,8% -0,39 -9,6% Platin (Spot) 1.000,00 1.010,03 -1,0% -10,03 +3,0% Kupfer-Future 3,72 3,77 -1,4% -0,05 -15,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

