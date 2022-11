Die europäischen Börsen haben am Donnerstag erneut geschwächelt. Verluste in Asien und an der Wall Street hielten die Märkte in der Reserve.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag erneut geschwächelt. Verluste in Asien und an der Wall Street hielten die Märkte in der Reserve. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,35 Prozent auf 3868,53 Punkte. Der französische Cac 40 sank um 0,78 Prozent auf 6555,49 Punkte. Der britische FTSE 100 gab um 0,39 Prozent auf 7322,31 Punkte nach. Das verhaltene Geschäft der Vortage setzte...

