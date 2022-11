PillerseeTal (ots) -KAT100 by UTMB® bietet Trailrunnern vom 3. bis 5. August 2023 acht Routen in den berühmten Kitzbüheler Alpen(Tirol, Österreich/Chamonix, Frankreich/Tampa, Florida) 17. November 2022 - Österreichs längster Trailrunning-Lauf, der KAT100 by UTMB®, wurde als jüngste Veranstaltung für die UTMB® World Series 2023 bestätigt und bietet Läufern die Möglichkeit, die berühmten Kitzbüheler Alpen während der vierten Auflage des Events zu erkunden. Die Läufer haben die Wahl zwischen acht verschiedenen Strecken mit unterschiedlichen Distanzen, darunter auch Staffelläufe, die alle vom 3. bis 5. August 2023 stattfinden. Die UTMB World Series hat nun 31 Veranstaltungen für 2023 bestätigt, darunter neue Veranstaltungen in Europa, Südamerika und Afrika, wobei eine weitere Expansion in Asien und den USA noch angekündigt wird. "Das PillerseeTal ist stolz, mit dem KAT100 by UTMB®, Partner einer globalen starken Eventmarke zu sein. Der KAT100 by UTMB® ist die perfekte Plattform um unsere Region und ihre schönsten Plätze zu präsentieren. Wir freuen uns auf zahlreiche internationale TeilnehmerInnen." so Armin Kuen, Geschäftsführer des Tourismusverbandes PillerseeTal.Vollständige Presseaussendung unter: https://kat100.at/mediaPressekontakt:Internationale Medienanfragen der UTMB World Series: presse@utmb.worldSabina Mollart Rogerson - Internationale PressesprecherinTourismuverband PillerseeTal: marion.pichler@pillerseetal.atOriginal-Content von: Tourismusverband Pillerseetal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43992/5372892