Das sind die wichtigsten Finanz- und Wirtschaftstermine am Freitag, den 18. November 2022 TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung eines Spartenverkaufs Aktien TOP 30 Aktien-Trend auf Börsennews TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Sto, Q3-Zahlen CHE: SGS, Investor Days (bis 19.11.), Istanbul

