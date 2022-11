New York, Usa, und Noida, Indien (ots/PRNewswire) -HCLSoftware, ein weltweit führendes Unternehmen für Unternehmenssoftwarelösungen, gab heute eine mehrjährige Partnerschaft mit dem legendären Formel 1®-Team, der Scuderia Ferrari bekannt. Der Vertrag mit der Ferrari S.p.A. sieht vor, dass HCLSoftware ein strategischer Partner des historischen Rennstalls wird, mit einem Schwerpunkt auf der Bereitstellung von leistungsstarker Präzisionstechnologie. Das HCLSoftware-Logo wird sein Debüt auf dem einsitzigen F1-75 der Scuderia Ferrari geben, der von Charles Leclerc und Carlos Sainz beim Saisonfinale der Formel 1 beim Großen Preis von Abu Dhabi 2022 gefahren wird."Diese Partnerschaft zeigt, dass zwei großartige Marken zusammenkommen, um zusammenzuarbeiten und die Zukunft zu verändern", sagte Rajiv Shesh, Chief Revenue Officer von HCLSoftware."Ferrari und HCLSoftware sind beide für ihre hervorragenden Leistungen und ihre Fortschrittlichkeit bekannt, und wir werden gemeinsam daran arbeiten, in der Entwicklung Großes zu erreichen.""Es ist eine bahnbrechende Gelegenheit für unser Unternehmen, mit einem so legendären Sportteam zusammenzuarbeiten", sagte Dario Debarbieri, Vice President und Head of Marketing bei HCLSoftware. "Der Siegeswille der Scuderia Ferrari hat zu 16 Formel-1-Konstrukteursmeisterschaften und 15 Fahrermeisterschaften geführt. Wir sind stolz darauf, nicht nur unsere Technologie und unser Fachwissen in den Formel-1-Betrieb von Ferrari einzubringen, sondern auch unser unablässiges Streben nach Exzellenz und Präzision.""Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit HCLSoftware eingehen zu können, einem Unternehmen, mit dem wir viele Werte teilen, wie Exzellenz, Sorgfalt, Innovation und Leidenschaft", sagte Mattia Binotto, Team Principal, Scuderia Ferrari. "In einer Welt, die immer digitaler wird, im Sport wie im Alltag, ist es wichtig, sich auf einen erstklassigen Teampartner wie HCLSoftware verlassen zu können, für den Hochleistungstechnologie eine seiner Stärken ist."Die beiden Unternehmen werden sich während der Formel-1-Saison des nächsten Jahres an verschiedenen gemeinsamen Marketingaktivitäten beteiligen und das Scuderia-Ferrari-Team, die Plattformen und Assets nutzen, um das Bewusstsein für HCLSoftware sowie Engagement und Handel in einer globalen Gemeinschaft zu fördern.Informationen zu HCLSoftwareHCLSoftware, ein Geschäftsbereich von HCLTech, entwickelt, vermarktet, verkauft und unterstützt Software für digitale Transformation, Daten, Analytik und Erkenntnisse, KI und Automatisierung sowie Unternehmenssicherheit. HCLSoftware ist die cloudnative Lösungsfabrik für Unternehmenssoftware und betreibt Millionen von Apps in mehr als 20.000 Unternehmen, darunter mehr als die Hälfte der Unternehmen in den Fortune 1000 und den Global 2000. Die Mission von HCLSoftware ist es, den ultimativen Kundenerfolg durch kompromisslose Produktinnovation zu fördern. https://www.hcltechsw.com/ (https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hcltechsw.com%2F&data=05%7C01%7Clinda.sanders%40hcl.com%7C02594c33b93748d6058408dac68254da%7C189de737c93a4f5a8b686f4ca9941912%7C0%7C0%7C638040560308437047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LYcismeIQbnqtUFY8tHjp4KfUj8q6gx3YDUYehhpRns%3D&reserved=0)Video - https://mma.prnewswire.com/media/1949221/HCLSoftware_Ferrari.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1947969/HCLSoftware_and_Ferrari_Infographic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hclsoftware-geht-partnerschaft-mit-der-scuderia-ferrari-ein-301680746.htmlPressekontakt:Michael Hindmarsh,Michael.Hindmarsh@bcw-global.com,+44 (0) 7415 396642Original-Content von: HCLSoftware, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166861/5372989