VIG CFRO Liane Hirner zu den Zahlen und dem Beitrag der Aegon-Gesellschaften in Ungarn und der Türkei: "Wir haben aus den Aegon-Gesellschaften ein zusätzliches Prämienvolumen von 291 Mio. Euro und ein Ergebnis von ca 10 Mio. Euro. Mit dem Zukauf haben wir erreicht, in Ungarn zum Marktführer aufzusteigen. Generell streben wir an, in allen Märkten in denen wir tätig sind, eine Top 3 Position zu erreichen."Zur weiteren Expansionsstrategie: "Der Fokus liegt auf CEE. Es gibt noch einige Länder, wo wir noch nicht Top 3 sind, zB in Polen. In Slowenien sind wir noch mit keiner eigenen Tochter aktiv. Wir führen daher immer wieder Akquisitionen durch oder erwerben Portfolien, um die Top 3 Position zu erreichen."Zum Thema Inflation: "Wir sprüren noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...